Стало известно о взрыве в районе Степанакерта

На бензохранилище, расположенном в районе автодороги, соединяющей Степанакерт и Аскеран в Нагорном Карабахе, произошел взрыв. Сведения о данном инциденте были представлены изданием Armenpress.

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Инцидент привел к пострадавшим, и в настоящий момент точное количество пострадавших уточняется. Многие из пострадавших получили ожоги и были госпитализированы в медицинские учреждения. На месте произошедшего происшествия действуют специалисты медицинской службы и спасатели.

Ранее сообщалось, что российские миротворцы оказывают сопровождение трем колоннам мирных жителей, эвакуирующимся из Степанакерта в Армению через Лачинский коридор.

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В течение дня 23 сентября Министерство обороны России также доложило о единичном нарушении режима прекращения огня в Мардакертском районе Нагорного Карабаха.