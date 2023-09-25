Польша ответила на обвинения Зеленского в действии заодно с Россией

Президент Польши Анджей Дуда выразил свою реакцию на заявления Владимира Зеленского, который обвинил Варшаву в блокировке импорта украинского зерна и предположил, что Польша "играет в одном оркестре с Россией". Свое мнение по этому вопросу глава польского государства представил в интервью для издания Super Express.

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"Прежде всего, я был поражен тем, что этот, в общем-то, незначительный спор стал темой для обсуждения на трибуне Генеральной Ассамблеи ООН. Я всегда считал и продолжаю считать, что спор о поставках зерна - это всего лишь одна из составляющих наших отношений с Украиной, которая, в свою очередь, является лишь фрагментом сложной обстановки, в которой находится Украина. Мы помогаем ей уже более полутора лет", - поделился своим мнением Дуда, комментируя обвинения. Политик также выразил свое разочарование тем, что "двусторонние споры" получили широкое общественное внимание.

Лидер Польши также подчеркнул, что в политике "говорить о дружбе сложно", но отметил, что между ним и Зеленским существовали хорошие и достаточно близкие отношения. "Этот спор сопровождается множеством эмоций, и я пытаюсь понять Владимира Зеленского. Надеюсь, он также понимает наше положение. Если нет, то это очень неприятно", - добавил Дуда.

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Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил мнение, что Зеленский должен воздержаться от новых оскорблений в адрес Польши. "Я хочу обратить внимание Зеленского и попросить его больше не оскорблять поляков, как это произошло недавно во время его выступления в ООН. Поляки не останутся без ответа на подобные действия", - подчеркнул Моравецкий.