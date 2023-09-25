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NataVd
Великобритания в ближайшее время поставит Украине дополнительные боеприпасы
Великобритания анонсировала поставку дополнительных боеприпасов Украине

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Великобритания усилит поставки боеприпасов и военного оборудования в Украину. Это важное заявление было опубликовано на официальном сайте правительства Великобритании.

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Согласно этому заявлению, Великобритания подтверждает свою неизменную поддержку Украины. Более 2,3 миллиарда фунтов стерлингов выделены на военную помощь Украине до конца 2023 года. Кроме того, дополнительные поставки боеприпасов и военного оборудования будут отправлены в ближайшие месяцы.

Ранее вице-премьер Великобритании, Оливер Дауден, подчеркнул готовность страны предоставлять долгосрочную поддержку Украине в случае необходимости. Он заверил, что Лондон готов помогать Киеву в течение многих лет и любой ценой.

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Эта новость особенно актуальна в момент, когда ситуация в Украине остается напряженной, и международное сообщество продолжает проявлять интерес к поддержке страны в укреплении ее обороноспособности и безопасности.

#новости
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