В КНДР ответили на критику укрепления связей Пхеньяна и Москвы

Южнокорейский лидер Юн Сок Ель вызвал контроверзии своими высказываниями о связях между Северной Кореей и Россией, называя их "непосредственной провокацией против обеспечения безопасности и мира". Эти слова были немедленно отвергнуты представителями КНДР как клевета, и сообщило об этом Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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В заявлении агентства, озаглавленном как "Истерический бред политически неграмотного идиота", КНДР подчеркнула, что дружба между соседними странами считается нормой и не должна восприниматься как проблема. Северокорейские представители также выразили свою поддержку заявлениям Министерства Иностранных Дел России и осудили высказывания южнокорейского премьера.

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Ранее, по случаю визита лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию, посол России Андрей Кулик был вызван в Министерство Иностранных Дел Кореи. Южнокорейское внешнеполитическое ведомство отметило, что посол России внимательно выслушал позицию страны и обещал передать ее российскому правительству.