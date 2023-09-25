В США рассказали о неспособности ЗРК Patriot сбить один тип российских бомб

На Украине, по данным американского издания Business Insider, столкнулись с серьезными проблемами в области обороны. Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, поставленные из США, оказались неспособными сбить российские фугасные авиационные бомбы, что представляет собой критическую угрозу для Киева.

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Эти фугасные авиационные бомбы обладают уникальными характеристиками, делая их трудными для перехвата самыми современными системами противовоздушной обороны. Их высокая скорость и невероятная маневренность делают их малозаметными и способными находиться в воздухе всего несколько минут.

Важно отметить, что генерал Джеймс Хекер, командующий ВВС США в Европе и Африке, подчеркнул успешную адаптацию Вооруженных сил России к изменяющейся тактике в ходе конфликта на Украине. Россия активно применяет беспилотники и переместила склады с боеприпасами и техникой за пределы зоны действия американских систем залпового огня HIMARS.

Однако с учетом этих изменений, Киев столкнулся с трудностями в адекватном ответе на тактические маневры России. Это привело к затягиванию контрнаступления, и американские военные выразили обеспокоенность по этому поводу.

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Ситуация на Украине остается динамичной, и все стороны должны приложить дополнительные усилия, чтобы обеспечить безопасность и стабильность в регионе.