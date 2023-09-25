Названо количество въехавших в Армению из Нагорного Карабаха беженцев

В Армению прибыло 1 050 беженцев из Нагорного Карабаха, как сообщило правительство этой страны. Эти данные актуальны на момент 22:00 по местному времени (21:00 по московскому времени). Из них 770 человек уже прошли регистрацию, в то время как 280 граждан еще ожидают идентификации.

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Представители правительства Армении подчеркнули, что 410 вынужденных переселенцев выразили желание переехать в определенные места жительства, а 360 беженцев уже получили предложенное властями жилье.

Ранее руководство самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики заявило, что 120 тысяч этнических армян готовы покинуть этот регион, не желая жить на территории Азербайджана и опасаясь возможных этнических преследований.

24 сентября стало известно, что первая группа беженцев, эвакуированных из Нагорно-Карабахской республики, уже прибыла в Армению, где им будет оказана необходимая поддержка и предоставлено жилье.

На текущий момент продолжается работа по оказанию помощи беженцам, и подробности об этой ситуации будут предоставлены в ближайшее время.

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