Макрон заявил о неспособности Франции принять «всех несчастных мира»

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил свое мнение о миграционной политике своей страны в ходе интервью, предоставленного телеканалам TF1 и France 2. Он подчеркнул, что Франция, несомненно, прилагает усилия для помощи беженцам, однако при этом отметил, что страна не в состоянии принять всех нуждающихся со всего мира. Информацию о высказываниях президента передает агентство ТАСС.

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Важно отметить, что Эммануэль Макрон обратил внимание на призыв Папы Римского к мировым лидерам не оставаться безразличными к судьбе мигрантов. Он подчеркнул, что в этом вопросе Европа играет особую роль и делает больше всего для помощи мигрантам.

Президент также выразил свою поддержку идеи сотрудничества европейских стран в обеспечении безопасности внешних границ Европейского союза (ЕС). Он также поддержал инициативу о внесении изменений в миграционное законодательство Франции с целью ускорения процедур обработки заявок и высылки мигрантов в случае отказа. Законопроект, внесенный в рамках реформы миграционного законодательства, предполагается к рассмотрению сенатом республики в ноябре.

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Эти высказывания президента приходят в контексте роста обсуждений вопросов миграции в Европе, включая инициативы других лидеров, таких как канцлер ФРГ Олаф Шольц, который высказался за ужесточение мер на границах Евросоюза в целях предотвращения нелегальной миграции, особенно на фоне недавних событий, связанных с выдачей виз в Польше.