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Президент Сербии Вучич полностью исключил возможность признания Косово
Вучич полностью исключил возможность признания Сербией Косово

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Глава Сербии, Александр Вучич, категорически исключил возможность признания независимости Косова со стороны Белграда, утверждает агентство ТАСС. В ходе своего высказывания, президент Сербии подчеркнул, что текущие события в Косово лишь укрепили его убеждение в том, что признание независимости Косова абсолютно недопустимо для Сербии.

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"Все происходящее лишь подтверждает мою глубокую уверенность в том, что нам никогда не придется признавать независимость Косова", - заявил сербский лидер. Он также отметил, что, несмотря на возможные действия Приштины, направленные на изменение позиции Сербии, эти усилия не окажут влияния на позицию Белграда по данному вопросу.

Ранее, миротворческий контингент НАТО в Косово (KFOR) выразил готовность поддержать действия косовских правоохранительных органов в случае инцидентов или нападений на местных сотрудников правопорядка, совершенных неизвестными лицами. Официальное заявление KFOR подчеркнуло, что их войска находятся в регионе и готовы реагировать на любые события, несущие угрозу безопасности.


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