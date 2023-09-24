Российские дроны вывели из строя лучшие западные танки ВСУ

Российские беспилотники успешно нейтрализовали два из десяти шведских танков Strv 122, находившихся на востоке Украины, что составляет 20 процентов от этой части бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает журнал Forbes, придерживаясь высоких стандартов достоверности.

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Издание подчеркнуло, что повреждены были именно два из редких танков Strv 122, которые входили в состав 21-й механизированной бригады украинской армии и были переданы Киеву Швецией прошлой зимой.

Танки Strv 122, созданные на базе немецкой модификации Leopard 2A5, считаются одними из лучших в арсенале ВСУ, как подчеркивает Forbes.

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Этот инцидент напоминает о проблемах, с которыми столкнулись Вооруженные силы Украины при получении другой партии танков. Ранее сообщалось о дефектах у более половины танков Leopard 1A5, переданных Украине Данией.