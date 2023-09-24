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NataVd
Глава МИД Лавров: Россия уважает целостность Украины по декларации 1991 года
Лавров заявил об уважении Россией территориальной целостности Украины

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Согласно заявлению министра иностранных дел России, Сергея Лаврова, на пресс-конференции, прошедшей после 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Россия признает территориальную целостность Украины, как это предусмотрено Декларацией о независимости 1991 года. Информацию об этом предоставил корреспондент портала "Лента.ру".

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Лавров отметил, что Россия не испытывает проблем в отношении украинской территориальной целостности. Он подчеркнул, что нарушение этой целостности произошло в результате переворота, который поддерживали лидеры, начавшие военный конфликт против своего народа. Глава МИД России также подчеркнул важность для Москвы условия, заключающегося в том, чтобы Украина воздерживалась от вступления в военные альянсы.

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Ранее президент Украины, Владимир Зеленский, озвучил свои намерения по восстановлению территориальной целостности страны в соответствии с границами 1991 года. Он выразил убеждение в том, что достижение мира не может быть достигнуто на фоне территориальных компромиссов. После распада Советского Союза в 1991 году в состав Украины входили Крымский полуостров, который присоединился к России в 2014 году, а также Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области.

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