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Президент США, Джо Байден, выразил убеждение, что временное прекращение работы правительства США повлияет на каждого гражданина. Об этом информирует канал NDTV.
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Байден обвинил группу республиканцев в Конгрессе Соединенных Штатов в отсутствии соглашения по финансированию правительства, несмотря на договоренность между ним и спикером Палаты представителей, Кевином Маккарти.
Глава Белого дома подчеркнул, что такой шатдаун может негативно сказаться на продовольственной безопасности, исследованиях в области онкологии и детских образовательных программах. Он также подчеркнул важность работы республиканцев для благополучия страны.
Ранее было объявлено, что комиссия Палаты представителей США намеревается начать слушания относительно импичмента Байдену в следующий четверг, 28 сентября. Ожидается, что будут представлены банковские записи как личные, так и деловые, относящиеся к Хантеру, сыну американского лидера, и его брату Джеймсу.