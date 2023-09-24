Украина изложила формулу соглашения с Польшей по зерну

Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка в интервью Onet представил план соглашения с Польшей относительно экспорта зерна. Он подчеркнул, что соглашение довольно просто: украинское правительство должно учитывать интересы польских фермеров, а польское правительство — интересы украинских фермеров.

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Качка также подчеркнул важность снятия ограничений на экспорт и добросовестного взаимодействия. Он отметил, что Украина и Польша, как две аграрные страны, должны учитывать общие интересы.

По словам министра, Киев предложил механизм, при котором экспорт в Польшу будет осуществляться с участием украинских экспортеров и польских коллег. Украинские компании должны будут предварительно запросить разрешение в Министерстве экономики, а затем, после оценки продукции, получить допуск на польский рынок. Качка выразил надежду на успешное завершение переговоров в ближайшие недели.

Также стоит отметить, что Тарас Качка сообщил о том, что Украина подала иск в Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с запретом на ввоз украинского зерна, установленным Польшей, Венгрией и Словакией. Он также заявил о возможном введении запрета на импорт овощей и фруктов из Польши как ответ на действия Варшавы.

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Стоит отметить, что президент Польши, Анджей Дуда, сравнил ситуацию с Украиной с аналогией о спасении утопающего, который может потянуть своего спасателя на дно. По его мнению, Польша всегда будет действовать в своих интересах, несмотря на сложную ситуацию Украины.