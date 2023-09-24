Пакистан выразил желание приобретать более качественные сорта нефти, такие как Sokol или Siberian Light Oil

Делегация из Пакистана во главе с министром энергетики Мухаммадом Али намерена посетить Россию с 10 по 12 октября для участия в конференции по сотрудничеству в энергетической сфере между двумя странами. Основной целью пакистанской делегации является заключение долгосрочного соглашения с Россией о поставках российской нефти. Об этом сообщает газета The News, ссылаясь на собственные источники.

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Согласно информации, предоставленной газетой, Пакистан планирует использовать российскую нефть для диверсификации своих источников энергии и борьбы с ростом цен на нефтепродукты. Помимо этого, делегация из Пакистана также намерена обсудить вопросы долгосрочных поставок сжиженного природного газа (СПГ) и рассмотреть проект газопровода "Север - Юг" (также известного как "Пакистанский поток").

Следует отметить, что данное событие станет первым обсуждением вопросов в энергетической сфере после первой поставки российской нефти в Пакистан в июне этого года. Однако после этой партии, по словам одного из источников, поставки были временно приостановлены из-за отсутствия интереса со стороны местных нефтеперерабатывающих заводов к импорту нефти марки Urals.

Интересно, что внедрение российской нефти на пакистанский рынок может оказать влияние на цены только при условии, что местные нефтеперерабатывающие заводы начнут регулярно ее импортировать.

В предыдущих сообщениях также говорилось, что после анализа результатов переработки пробной партии российской нефти сорта Urals объемом 100 тысяч тонн, Пакистан решил не переплачивать за нее выше установленной странами G7 цены в размере 60 долларов за баррель. Также Пакистан выразил желание приобретать более качественные сорта нефти, такие как Sokol или Siberian Light Oil, однако остается неясным, готова ли Россия предоставить скидки.

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Напомним, что в июне было объявлено о получении Пакистаном первой партии российской нефти объемом 100 тысяч тонн, оплаченной в китайских юанях. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф подчеркнул, что данное соглашение станет отправной точкой для укрепления отношений между двумя странами.