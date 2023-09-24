В Германии захотели усилить пограничный контроль на границах с Польшей и Чехией в свете нарастающего миграционного кризиса

В свете нарастающего миграционного кризиса Германия активно рассматривает возможность ужесточения контроля на своих границах с Чехией и Польшей. Глава Министерства Внутренних Дел ФРГ, Нэнси Фезер, выразила эту стратегически важную позицию в ходе интервью для издания Welt am Sonntag.

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Фезер подчеркнула значимость проведения систематического мониторинга всей приграничной территории, включая проведение точечных досмотров. Кроме того, она высказала инициативу о более строгих мерах контроля над движением мигрантов на границах с Чехией и Польшей. Интересно отметить, что была высказана идея о возможности действий немецких пограничников на территории Чехии.

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Следует отметить, что ранее президент ФРГ, Франк-Вальтер Штайнмайер, подчеркнул, что страна исчерпала свои ресурсы по приему мигрантов, включая беженцев из Украины. Федеративная Республика Германия приняла значительное количество мигрантов из стран Ближнего Востока и более миллиона беженцев из Украины, что создало "чрезвычайную ситуацию". Политик также подчеркнул необходимость более строгого контроля над внешними границами Евросоюза.