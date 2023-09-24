В Конгрессе США предложили оставить расходы на обучение ВСУ

Спикер Палаты представителей Конгресса США, Кевин Маккарти, предложил внести изменения в законопроект по обороне, оставив в нем сумму в 300 миллионов долларов для обучения Вооруженных сил Украины (ВСУ), согласно информации, опубликованной The Hill.

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Кевин Маккарти заметил, что это предложение не окончательное, так как один из других законопроектов также содержит положения, касающиеся Украины.

Таким образом, руководитель нижней палаты американского парламента изменил свое решение, ранее направленное на полное исключение указанных расходов из законопроекта по обороне.

В ответ на это решение Конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин, представляющая Республиканскую партию, заявила в своем аккаунте в социальной сети, что не поддержит данный законопроект.

Пресс-секретарь Белого дома, Карин Жан-Пьер, ранее выразила уверенность в том, что Конгресс продолжит оказывать финансовую поддержку Украине. Она подчеркнула, что американская администрация высоко ценит поддержку со стороны обеих политических партий и будет продолжать убеждать скептически настроенных конгрессменов.

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Предварительно президент США, Джо Байден, в ходе встречи с украинским лидером, Владимиром Зеленским, подтвердил американскую решимость поддерживать международную поддержку для Украины и также объявил о скором поступлении танков Abrams в Украину.