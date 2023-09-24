Во Франции возмутились заявлением фон дер Ляйен по Украине

Лидер французской партии "Патриоты", Флориан Филиппо, выразил недовольство заявлением председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен относительно нового пакета финансовой помощи, направленной Украине. Филиппо остро реагирует на решение финансировать Киев, что было отмечено им на его странице в социальной сети X (предыдущий Twitter).

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В своих комментариях Флориан Филиппо отразил заявление Урсулы фон дер Ляйен о выделении 1,5 миллиарда евро в помощь Украине. Политик подчеркнул, что 300 миллионов евро из этой суммы были выделены Францией для поддержки режима президента Украины Владимира Зеленского, и этот процесс повторяется каждый месяц начиная с января текущего года. Он считает, что такое финансирование может привести к разрушению, поддержанию военных конфликтов и распространению коррупции.

Руководитель французской партии призвал прекратить поддержку Украины и сосредоточить усилия на решении других насущных проблем и потребностей.

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Ранее Флориан Филиппо заявил, что один из еврокомиссаров, Ильва Йоханссон, занималась вязанием во время выступления главы ЕК. Политик выразил свое возмущение тем, что такие "высокооплачиваемые чиновники принимают решения, влияющие на судьбы европейцев," и отметил, что речь Урсулы фон дер Ляйен о состоянии Евросоюза была настолько утомительной, что один из ее комиссаров предпочел вязать во время выступления.