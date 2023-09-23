Украину предупредили о конце «эры карт-бланшей»

В интервью для Fox News, Майкл Уолтц, член Палаты представителей от Флориды, выразил глубокие опасения относительно будущих отношений между США и Украиной. Он заявил, что эпоха безоговорочной поддержки страны приближается к завершению и выразил свое недовольство действиями президента Джо Байдена, которые, по его словам, привели к тупику.

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Уолтц раскритиковал президента за требование финансирования Украины за счет американских налогоплательщиков, особенно в то время, когда европейские страны предоставляют гораздо меньшую поддержку. Он заявил: "Они обещают многое и произносят громкие слова, но, на самом деле, предоставляют лишь каплю в море военной помощи по сравнению с США".

Кроме того, Уолтц поднял вопрос об игнорировании американским правительством внутренних проблем, включая "необузданную инфляцию", и обвинил их в том, что они возлагают бремя помощи Украине на плечи своих граждан.

Конгрессмен подчеркнул, что если Вашингтон не разработает четкую стратегию по Украине и если Европа не проявит больше активности, то он больше не будет поддерживать "политику безоговорочной помощи". В заключение он подчеркнул: "Эпоха безоговорочной поддержки подошла к концу".

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Ранее было объявлено о новом пакете помощи Украине на сумму 128 миллионов долларов, кроме того, еще 197 миллионов долларов будут выделены из ранее предоставленных средств.