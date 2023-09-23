Бориса Джонсона пригласили на переобучение в российскую школу

Председатель движения "Мы вместе с Россией", Владимир Рогов, высказал критику по поводу высказываний бывшего премьер-министра Великобритании, Бориса Джонсона, относительно Второй мировой войны. Рогов считает, что Джонсон нуждается в дополнительном образовании и предлагает ему переучиваться в российской школе.

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Рогов утверждает, что Джонсон допустил серьезные ошибки в своих оценках исторических событий Второй мировой войны. Он полагает, что это связано с недостаточным качеством британской системы образования, где учебный материал может быть изложен несистематично и поверхностно, скорее с целью восхваления Британии, чем передачи объективной исторической информации.

В заявлении Рогова присутствует негодование по поводу того, что Джонсон выглядит неграмотно и недостаточно подготовленно в вопросах истории. По его мнению, Джонсон даже внешне напоминает неопытного студента, и ему необходимо восполнить пробелы в знании истории, чтобы избежать появления глупых и необоснованных заявлений в будущем.

Рогов ссылается на мировую историографию, где утверждается, что СССР внес значительный вклад в победу над гитлеровской Германией во Второй мировой войне, составляющий не менее 75 процентов усилий союзных войск.

Кроме того, Рогов отреагировал на обвинения со стороны Киева в том, что Россия похищает детей с освобожденных территорий. Он утверждает, что Россия не совершает таких действий, а, наоборот, спасает детей от угрозы со стороны украинских военных.

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Эти заявления Владимира Рогова вызвали широкий интерес и дискуссии в обществе, подчеркивая важность правильного понимания исторических фактов.