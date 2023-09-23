Еврокомиссия должна будет предпринять шаги для урегулирования ситуации и обеспечения соблюдения общих правил внутреннего рынка ЕС

Заявление Карин Карлсбро, члена Европарламента из Швеции, подчеркивает, что действия Венгрии, Словакии и Польши, направленные на введение национальных ограничений на импорт украинской продукции, привели к расколу в стратегии внешней торговли среди членов Европейского союза (ЕС). Карлсбро обратилась к Еврокомиссии (ЕК) с запросом о том, как ЕК намерена реагировать на эту проблему.

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В своем письме она спрашивает, как Еврокомиссия собирается решить вопрос о разногласиях во внешней торговой политике среди государств-членов ЕС, особенно в контексте действий Польши, Венгрии и Словакии, которые ввели собственные ограничения на импорт украинского зерна после того, как Комиссия отменила свои ограничительные меры.

Ранее, в мае 2023 года, ЕС разрешил указанным странам - Польше, Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии - ограничить продажу некоторых украинских сельскохозяйственных продуктов на их территориях. Однако, сняв эти ограничения 15 сентября 2023 года, они приняли собственные меры введения ограничений на импорт украинского зерна.

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Карлсбро выражает обеспокоенность тем, что разногласия между государствами-членами ЕС могут ослабить общую торговую стратегию. Еврокомиссия должна будет предпринять шаги для урегулирования ситуации и обеспечения соблюдения общих правил внутреннего рынка ЕС.