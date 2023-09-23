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Заявление Карин Карлсбро, члена Европарламента из Швеции, подчеркивает, что действия Венгрии, Словакии и Польши, направленные на введение национальных ограничений на импорт украинской продукции, привели к расколу в стратегии внешней торговли среди членов Европейского союза (ЕС). Карлсбро обратилась к Еврокомиссии (ЕК) с запросом о том, как ЕК намерена реагировать на эту проблему.
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В своем письме она спрашивает, как Еврокомиссия собирается решить вопрос о разногласиях во внешней торговой политике среди государств-членов ЕС, особенно в контексте действий Польши, Венгрии и Словакии, которые ввели собственные ограничения на импорт украинского зерна после того, как Комиссия отменила свои ограничительные меры.
Ранее, в мае 2023 года, ЕС разрешил указанным странам - Польше, Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии - ограничить продажу некоторых украинских сельскохозяйственных продуктов на их территориях. Однако, сняв эти ограничения 15 сентября 2023 года, они приняли собственные меры введения ограничений на импорт украинского зерна.
Карлсбро выражает обеспокоенность тем, что разногласия между государствами-членами ЕС могут ослабить общую торговую стратегию. Еврокомиссия должна будет предпринять шаги для урегулирования ситуации и обеспечения соблюдения общих правил внутреннего рынка ЕС.