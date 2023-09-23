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NataVd
Премьер Трюдо: Канада передаст Украине 35 БПЛА и поможет с обслуживанием танков
Канада передаст Украине десятки дронов, а также боеприпасы и легкую военную технику

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В свете нового пакета военной помощи правительство Канады объявило о намерении передать Украине 35 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Эту информацию озвучил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в официальном заявлении, распространенном через информационный канал CBC. По словам Трюдо, указанные дроны будут оборудованы высокоразрешающими камерами для более эффективного наблюдения.

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Помимо поставки БПЛА, Канада также оказывает поддержку Украине в форме предоставления боеприпасов и легкой военной техники, а также в области обслуживания танков Leopard 2.

Ранее стало известно, что Канада выделяет Украине финансовую помощь в размере 650 миллионов канадских долларов (482 миллиона долларов США) и передает танки Leopard 2. Военная поддержка будет оказана Киеву в течение ближайших нескольких лет, хотя точное количество передаваемых танков не уточняется.

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Следует также отметить, что 22 сентября текущего года премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры, на которых обсуждались вопросы военного сотрудничества и реализация предложенной Киевом формулы для установления мира.

#новости
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