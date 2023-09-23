Это уже не первое расширение перечня санкций со стороны Канады

Министерство иностранных дел Канады объявило о введении санкций в отношении 42 граждан Российской Федерации и 22 компаний. Среди лиц, подвергшихся санкциям, выделяется глава Россотрудничества, Евгений Примаков. Эта информация была представлена в специальном документе, опубликованном на официальном веб-портале Министерства иностранных дел.

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Под санкции также попали такие выдающиеся учебные заведения, как Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) и Высшая школа экономики (ВШЭ), а также Российское географическое общество, интеллектуальный клуб "Валдай" и редакции изданий "Взгляд" и "Комсомольская правда". Кроме того, в список санкционированных лиц включены ректор МГИМО Анатолий Торкунов и известные политологи Федор Лукьянов, Андрей Кортунов и Дмитрий Тренин, а также глава Министерства труда Российской Федерации Антон Котяков.

Ранее правительство Канады уже расширило перечень санкций в отношении России, включив в него 29 юридических лиц, в том числе компании "Северсталь" и "Русатом Оверсиз", а также банки "Уралсиб", "Зенит" и Росбанк.

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Кроме того, канадские санкции коснулись работы Басманного и Хамовнического судов, а также Московского городского суда. По оценке властей Канады, в Российской Федерации имели место систематические и серьезные нарушения прав человека, что послужило основанием для принятия указанного решения.