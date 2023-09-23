Россия призвала США ратифицировать договор о запрете испытаний ядерного оружия

Россия, акцентируя внимание на своем стремлении к повышению международной прозрачности и обеспечению мировой безопасности, выразила призыв к американскому правительству о пересмотре своего подхода и срочному принятию шагов по ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Заявление было сделано заместителем министра иностранных дел России, Сергеем Вершининым, и оно подчеркивает важность стремления России к содействию международной стабильности. Эту информацию распространило агентство ТАСС.

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"Мы призываем американское правительство пересмотреть свой стратегический подход и немедленно предпринять все необходимые действия для ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Наш призыв также обращен к остальным семи странам, чье участие необходимо для вступления Договора в силу," - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

На предыдущих этапах, в рамках события посвященного Международному дню действий против ядерных испытаний, заместитель постоянного представителя России в Женеве, Андрей Белоусов, выразил опасения относительно возможных ядерных испытаний со стороны Соединенных Штатов. Он обратил внимание на активные усилия, которые США предпринимают для обновления и поддержания инфраструктуры Невадского ядерного полигона, и выразил предположение о намерениях Вашингтона в этой сфере.

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Эти шаги со стороны России направлены на подчеркивание важности ДВЗЯИ и обеспечение безопасности в мировой ядерной области, при этом акцентируется необходимость соблюдения мер доверия и международных соглашений в этой области всеми странами.