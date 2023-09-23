Зеленскому предрекли отставку из-за неудач ВСУ

По словам бывшего американского разведчика Скотта Риттера, существует возможность отстранения Владимира Зеленского от поста главы государства в ближайшее время в связи с неудачами, переживаемыми Вооруженными силами Украины (ВСУ) на поле боя. Это утверждение было сделано им во время интервью, предоставленного им на YouTube-канале Dialogue Works.

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Согласно мнению Риттера, украинские вооруженные силы столкнулись с серьезными неудачами, и их коллапс кажется неизбежным. Основной вопрос, который он поднимает, заключается в том, когда произойдет смена власти в Украине. По его оценкам, Владимиру Зеленскому грозит отставка из-за серьезных потерь как в человеческих ресурсах ВСУ, так и в поставках техники, предоставляемых Западом.

Экс-разведчик выразил мнение, что будущее Зеленского выглядит неопределенным и его политическая карьера находится под большим вопросом. "Зеленский стоит перед серьезными испытаниями, и его дальнейшая политическая судьба под вопросом," - подчеркнул он.

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Ранее Скотт Риттер делал прогнозы о безоговорочной капитуляции Украины и утверждал, что украинский конфликт завершится победой России, что, возможно, приведет к заключению мира на условиях, которые будут выгодны России.