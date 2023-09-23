Канада выделит Украине 482 миллиона долларов и военную технику

В рамках новой инициативы оказания помощи, Канада выделяет Украине сумму в 650 миллионов канадских долларов (что составляет 482 миллиона долларов США) и предоставляет танки Leopard 2. Об этом информирует CTV.

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Согласно источникам в канадском правительстве, военная поддержка будет предоставлена Киеву на протяжении нескольких годов. В настоящее время не разглашается количество передаваемых танков. Кроме того, Канада объявила о введении новых санкций против России.

Встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Канады Джастином Трюдо состоялась 22 сентября. Политические лидеры обсудили вопросы оборонного сотрудничества и реализации мирной инициативы, предложенной Киевом.

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Ранее было объявлено о намерении Канады выделить Украине 24,3 миллиона долларов для закупки средств противовоздушной обороны.