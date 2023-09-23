Польшу уличили в заинтересованности в эскалации конфликта с Украиной

Политолог Павел Мяселек, в ходе интервью для Do Rzeczy, выразил опасения о возможной заинтересованности Польши в усугублении конфликта с Украиной.

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Согласно его анализу, текущая избирательная кампания, предшествующая выборам, не способствует улучшению отношений между двумя странами. Он отметил, что общественное недовольство продолжающимся конфликтом и сложная экономическая обстановка в Польше могут ослабить мотивацию политических лидеров к разрешению кризиса, и, возможно, даже способствовать его обострению.

Мяселек также выразил сомнения относительно возможности восстановления теплых отношений между Польшей и Украиной после завершения избирательной кампании, учитывая недавние события. По его мнению, политические элиты обеих стран ориентированы на более жесткую линию.

Важно отметить, что Польша ранее отказала в поставках оружия Украине из-за конфликта, связанного с польским эмбарго на импорт украинского зерна. Кроме того, Варшава выразила свое недовольство относительно дальнейшей интеграции Украины в Евросоюз и требует от Киева снять это эмбарго на зерно как условие для дальнейших шагов в сторону евроинтеграции.

Решение правительства Польши в сентябре продлить запрет на импорт украинского зерна вызвало усиление напряженности, несмотря на отсутствие одобрения со стороны Еврокомиссии. Глава Министерства национальной обороны Польши, Мариуш Блащак, объявил, что это решение было принято в интересах украинских олигархов.





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