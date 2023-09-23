Китай неожиданно заступился за Сирию

Китай выразил свою позицию относительно незаконного военного вмешательства в Сирии со стороны стран, не имеющих мандата для проведения военных операций. Эта позиция была озвучена в ходе встречи председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и президента Сирии Башара Асада, как сообщает агентство ТАСС.

реклама

Заявление, сделанное после встречи, подчеркивает нежелание Китая видеть нарушения международного права в Сирии, включая незаконные военные действия и незаконное использование природных ресурсов этой страны. Также в заявлении делается призыв к отмене санкций, наложенных западными странами в отношении Сирии.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

На Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, зампредседатель Китайской Народной Республики Хань Чжэн также предложил конструктивный путь урегулирования конфликта на Украине и подчеркнул, что согласованный диалог остается ключевым инструментом в достижении международного сотрудничества в области безопасности.