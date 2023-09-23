Байден заявил о передаче Украине партии ракет ATACMS

Президент США Джозеф Байден передал украинскому президенту Владимиру Зеленскому информацию о намерении Вашингтона предоставить Киеву небольшую партию ракет ATACMS. Эта важная информация была раскрыта в эксклюзивном отчете телеканала NBC News, ссылаясь на исчерпывающие источники.

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Согласно сообщению, Президент Джозеф Байден детально обсудил с Владимиром Зеленским свое решение предоставить ограниченное количество дальнобойных ракет.

Точная дата поставки ракет и официальное заявление о данном событии на текущий момент остаются неопределенными. Предполагается, что эти сведения будут официально оглашены в сообщении Белого дома.

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Ранее выдающийся экс-разведчик Корпуса морской пехоты США, Скотт Риттер, выразил обеспокоенность, заявив, что российские средства радиоэлектронной борьбы могут представлять серьезную угрозу для американских ракет ATACMS, в случае решения Запада поставить их украинским Вооруженным силам. Он подчеркнул, что ракеты ATACMS могут оказаться в зоне поражения российских систем противоракетной обороны, способных перехватить ракеты до их достижения цели.