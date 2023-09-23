Стало известно о скором начале переговоров о вступлении Украины в ЕС

В октябре текущего года, Еврокомиссия (ЕК) планирует официально рекомендовать начать переговоры об интеграции Украины в структуру Европейского союза (ЕС). Это важное событие было доложено источником в сфере международных отношений и официально опубликовано информационным агентством Bloomberg.

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Согласно информации, предоставленной дипломатическими источниками, после такой рекомендации со стороны Еврокомиссии, лидеры стран-членов ЕС будут призваны утвердить эту решающую стадию, вероятно, на саммите наивысшего уровня, запланированном на декабрь.

Ранее президент Польши, Анджей Дуда, акцентировал внимание на необходимости выполнения определенных условий, которые должны быть соблюдены Украиной для возможности присоединения к ЕС. Среди ключевых требований была выделена борьба с коррупцией, внедрение транспарентных механизмов в административной сфере и экономике, гарантированное соблюдение закона, а также внедрение эффективных мер климатического регулирования.

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