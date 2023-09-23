Фон дер Ляйен назвала сроки принятия решения о переизбрании на пост главы ЕК

Глава Еврокомиссии, Урсула фон дер Ляйен, официально объявила, что она будет принимать решение о своей возможной кандидатуре на пост главы Еврокомиссии в ближайшем будущем. Эту информацию предоставило агентство РИА Новости.

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Ответив на запрос журналиста о возможности участия в новом голосовании на пост главы Еврокомиссии, Урсула фон дер Ляйен заявила, что окончательное решение она примет к концу текущего года. Это подчеркивает её тщательное обдумывание будущих действий.

Кроме того, она прокомментировала утверждения о том, что президент США, Джо Байден, выразил желание видеть её на посту генерального секретаря НАТО после отставки Йенса Столтенберга. Она отметила, что такие заявления пока остаются слухами и что пока она предпочитает продолжать свою работу, связанную с Европейским союзом.

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Ранее, официальный представитель МИД РФ, Мария Захарова, обвинила Урсулу фон дер Ляйен в распространении ложной информации, после её заявления о вине России в трагедии в Хиросиме. Захарова назвала высказывания фон дер Ляйен отвратительными и опасными, подчеркивая важность добросовестного информационного обмена.