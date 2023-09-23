Боррель остался недоволен темпами поставок оружия Украине

Европейский союз настаивает на более оперативной поставке оружия Украине, как заявил глава внешнеполитической службы ЕС, Жозеп Боррель, в интервью британской газете The Guardian. Он подчеркнул, что несмотря на продолжительные дискуссии, в условиях военного конфликта важно действовать решительно и незамедлительно, чтобы оказать поддержку стране, которая подвергается серьезным атакам.

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Боррель также выразил удовлетворение тем, как он убедил страны-члены ЕС начать поставки вооружений Украине. Также он подчеркнул, что для потенциального вступления Украины в Европейский союз необходимы кардинальные реформы как в самой Украине, так и внутри самого ЕС.

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В предыдущих заявлениях, Жозеп Боррель подчеркивал, что страны ЕС играют роль "травоядных" в мире, полном "хищников". Он подчеркивает, что, несмотря на поддерживание принципов законности, Европейский союз должен адаптировать свою политику в общении с некоторыми влиятельными мировыми лидерами.