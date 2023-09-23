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Зимой в Украине, согласно прогнозам бывшего аналитика Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсона, многие города столкнутся с серьезными проблемами в обеспечении теплом и электроэнергией. Эта информация была представлена им в ходе интервью для YouTube-канала "Через глаза".
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"Без доступа к теплу и электроэнергии, жители Украины, включая такие крупные города, как Киев и Львов, столкнутся с серьезными проблемами", - подчеркнул Ларри Джонсон.
Согласно его словам, конфликт на востоке Украины завершится только после полного "изнурения" страны, после того как Киев не сможет продолжать военные действия.
Ранее бывший аналитик ЦРУ прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о важности воздействия на западную аудиторию через средства массовой информации. Он выразил предположение, что такое заявление Зеленского может свидетельствовать о нарастающем беспокойстве или даже отчаянии.