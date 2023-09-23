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NataVd
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: зимой Киев и Львов останутся без тепла и электричества
В США предсказали отсутствие тепла и света на Украине зимой

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Зимой в Украине, согласно прогнозам бывшего аналитика Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсона, многие города столкнутся с серьезными проблемами в обеспечении теплом и электроэнергией. Эта информация была представлена им в ходе интервью для YouTube-канала "Через глаза".

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"Без доступа к теплу и электроэнергии, жители Украины, включая такие крупные города, как Киев и Львов, столкнутся с серьезными проблемами", - подчеркнул Ларри Джонсон.

Согласно его словам, конфликт на востоке Украины завершится только после полного "изнурения" страны, после того как Киев не сможет продолжать военные действия.

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Ранее бывший аналитик ЦРУ прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о важности воздействия на западную аудиторию через средства массовой информации. Он выразил предположение, что такое заявление Зеленского может свидетельствовать о нарастающем беспокойстве или даже отчаянии.

#новости
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