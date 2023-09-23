Президент Польши назвал трудные условия для вступления Украины в ЕС

В свете стремления Украины к членству в Европейском союзе (ЕС), президент Польши, Анджей Дуда, выразил необходимость в разрешении проблемы коррупции и выполнении ряда ключевых условий, как сообщает агентство РИА Новости.

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Он подчеркнул, что Украине придется собственными усилиями преодолеть наследие постсоветского периода и победить коррупцию. Президент Польши подчеркнул, что они в Польше хорошо понимают важность этой задачи, и заявил, что для достижения этой цели потребуется внести множество сложных и значимых изменений.

Анджей Дуда также отметил, что для вступления Украины в состав ЕС, Киеву придется установить прозрачные процедуры в администрации и экономике, гарантировать соблюдение законодательства и внедрить меры по регулированию климата.

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Ранее Анджей Дуда объявил о намерении Польши поддержать вступление Украины и Молдавии в ЕС во время своего председательства в ЕС, запланированного на 2025 год. Он подчеркнул, что это является одной из трех важнейших целей, которые Польша ставит перед собой в период своего председательства в ЕС.