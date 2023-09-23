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Представитель Кремля Песков: трения между Украиной и Польшей будут нарастать
В Кремле спрогнозировали обострение отношений между Украиной и Польшей

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Пресс-секретарь российского президента, Дмитрий Песков, выразил предположение о нарастающих трениях между Украиной и некоторыми европейскими странами, в частности Польшей. Эту позицию Песков представил в беседе с агентством ТАСС.

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По его словам, "Заметны некоторые напряженности в отношениях между Варшавой и Киевом, и мы предсказываем, что эти разногласия будут усиливаться со временем." Он также добавил, что обе столицы сейчас считаются центрами антирусской активности.

Песков также прогнозирует возрастание трений между Украиной и другими членами Евросоюза по мере развития событий.

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Ранее стало известно, что правящей партии Польши "Право и Справедливость" грозит утрата поддержки избирателей и возможные трудности из-за конфликта с Украиной. Общественные опросы свидетельствуют, что помощь Украине по-прежнему находится под сильной поддержкой: около трех четвертей поляков высказывают желание принять беженцов.

#новости
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