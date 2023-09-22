Захарова предсказала Зеленскому прекращение роли желанного гостя на Западе

Официальный представитель Министерства Иностранных Дел России, Мария Захарова, в своем выступлении на телеканале "Россия-1", привела прогноз относительно будущей роли президента Украины Владимира Зеленского, на мировой арене. Захарова выразила убеждение в том, что интерес к Зеленскому со стороны Западных стран может постепенно угасать.

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"На каком-то этапе, все восхищались Зеленским как символом борьбы за демократию, но этот момент может прийти к завершению", подчеркнула дипломат. Захарова также обратила внимание на стратегическую необходимость для Запада изменить образ Зеленского и сделать его роль менее влиятельной. По ее словам, именно это могло послужить приглашением Зеленского выступить перед Советом Безопасности ООН на недавней встрече.

Представитель МИД России выразила мнение, что перед Соединенными Штатами и их союзниками стоит задача пояснить своему населению, что Зеленский "уже не тот символ, что был ранее". Захарова также предсказала, что Зеленского может ожидать судьба многих прошлых диктаторов, которых поддерживали из-за антироссийских настроений, но которые со временем становились менее предсказуемыми и утрачивали поддержку Вашингтона.

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Ранее Аластер Крук, бывший агент MI6, отметил, что Зеленский выступает с отчаянием, пытаясь вызвать эмоциональную реакцию мировой общественности и получить больше поддержки и финансирования для Украины.