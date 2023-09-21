В США заявили о возрождении шпионского проекта времен холодной войны

Вооруженные силы Соединенных Штатов (ВС США) восстанавливают программу подводной разведки, аналогичную той, которая функционировала во времена холодной войны. Эта инициатива призвана противостоять нарастающей военно-морской мощи Китая и информацию об этом предоставило агентство Reuters с подробными данными.

реклама

Возрождение многомиллиардной программы, именуемой "Интегрированная система подводного наблюдения" (IUSS), происходит на фоне активизации Китаем военных учений вблизи Тайваня, что усиливает опасения относительно возможного вооруженного конфликта.

Данный проект по модернизации IUSS включает в себя усовершенствование существующей в Соединенных Штатах сети подводных акустических шпионских кабелей и оснащение флота новейшими датчиками и подводными микрофонами. Эти шаги направлены на повышение способности вооруженных сил осуществлять разведку в отношении потенциальных противников.

Программу IUSS возглавляет капитан Стефани Мур, опытный ветеран морской разведки. Она подчиняется подводным силам Тихоокеанского флота США, которыми руководит контр-адмирал Ричард Сейф. В то же время Китай также активно работает над собственной программой морской разведки, известной как "Великая подводная стена".

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Ранее стало известно, что граждане Китая в течение последних нескольких лет более ста раз проникали на военные базы США, выдавая себя за туристов. Эти инциденты, возможно, проводились с целью проверки систем обеспечения безопасности на указанных объектах.