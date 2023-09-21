Херш рассказал об операции ЦРУ по принижению Путина в СМИ

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) Соединенных Штатов Америки и британская разведка ведут сложную операцию, направленную на дискредитацию образа российского президента Владимира Путина через массовые информационные ресурсы. Сообщение об этом поступило от опытного американского журналиста и лауреата Пулитцеровской премии, Сеймура Херша, который опубликовал свои предположения на платформе Substack.

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Журналист выразил мнение о том, что такое негативное представление Путина через СМИ обосновано стремлением компенсировать предшествующие ошибки. Согласно Хершу, американская и британская разведка проводят операцию, основанную на распространении дезинформации о состоянии здоровья российского лидера. Как пример, он привел публикации в британской газете The Guardian и американском издании Newsweek.

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Ранее Херш выразил беспокойство относительно потенциальных последствий недостатков в работе разведки, предупреждая о возможной опасности вооруженного конфликта между США и Россией. Он также подчеркнул, что многие решения Вашингтона в контексте украинского кризиса могут основываться на чересчур оптимистичных докладах разведывательного управления Министерства обороны США.