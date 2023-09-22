В Польше объяснили слова премьера о прекращении поставок оружия Украине

Премьер-министр Польши, Матеуш Моравецкий, уточнил агентству Bloomberg, что его высказывание о приостановке поставок оружия в Украину было неправильно истолковано и неверно понято. Эту позицию разъяснил высокопоставленный чиновник из правительства Польши, оставаясь при этом анонимным.

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Представитель правительства добавил, что на данный момент Польша не располагает подходящим оружием для передачи Украине, но она будет продолжать поставки боеприпасов.

Министр обороны Литвы, Арвидас Анусаускас, подчеркнул, что в ходе недавних переговоров с польским коллегой, Мариушем Блащаком, не обсуждалось прекращение помощи Украине. Напротив, были обсуждены вопросы о дальнейшем сотрудничестве в формате "Рамштайн" и продолжении поставок.

Официальный представитель правительства, Петр Мюллер, пояснил, что Польша осуществляет поставки боеприпасов и вооружения только на основе заранее согласованных соглашений.

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Ранее, 20 сентября, Матеуш Моравецкий объявил, что Польша приостановила поставки вооружения украинской армии. Это решение было обосновано необходимостью обеспечения современным вооружением собственных вооруженных сил. Он также подчеркнул важность обладания средствами обороны даже в условиях, когда нет желания ведения военных действий, и поэтому Польша увеличила объемы заказов на вооружение.