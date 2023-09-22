В Сенате США призвали Байдена перестать поддерживать Украину

В своей статье для издания The American Conservative сенатор из штата Кентукки, Рэнд Пол, предупредил о возможной опасности, которая может подстерегать Соединенные Штаты в связи с финансовой поддержкой и активным вмешательством в конфликт на Украине. Этот сенаторский голос прозвучал с оглядкой на геополитическую обстановку.

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По словам Рэнда Пола, продолжение военных действий в Украине увеличивает вероятность, что какие-либо недоразумения или специально спровоцированные события могут вынудить Вашингтон вступить в прямой конфликт с Москвой. Сенатор подчеркнул, что необходимо быть бдительными и признать, что участие Америки в данной ситуации сопряжено с существенными рисками.

Сенатор также выразил опасения относительно внешней поддержки Киева и ее влияния на американские интересы. По его мнению, американская экономика может столкнуться с серьезными вызовами из-за приоритетов, уделяемых внешним проблемам перед внутренними.

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Ранее Рэнд Пол призвал президента США, Джо Байдена, рассмотреть возможность не делать из своей страны заложника политики поддержки Украины. Он также выразил свое нежелание поддерживать "ускоренное принятие каких-либо мер по увеличению расходов, направленных на предоставление дополнительной помощи Украине от США".