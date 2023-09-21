В ФРГ оценили заявление Польши о прекращении поставок оружия Украине

Заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о прекращении поставок оружия Украине вызвало негодование Ульриха Лехте, спикера фракции Свободной демократической партии Германии (СвДП) по внешнеполитическим вопросам. Он считает это решение позорным и выразил разочарование в Польше, которая ранее считалась "надежным партнером" для Киева.

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Премьер-министр Лехте подчеркнул, что решение Польши прекратить военную поддержку Украины является неприемлемым и позорным шагом. Это решение стало известным 20 сентября и вызвало недовольство в мировом сообществе.

Кроме того, пресс-секретарь правительства Петр Мюллер выразил мнение, что риторика и заявления Украины также являются неприемлемыми для Польши. Он выделил импорт зерна и военную поддержку Киева как основные точки конфликта.

Анджей Дуда, президент Польши, на брифинге после заседания Генассамблеи ООН, сравнил ситуацию с Украиной с утопающим, который тянет своего спасателя за собой на дно. Он подчеркнул важность действия в интересах Польши, несмотря на сложное положение Украины.

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Следует отметить, что 15 сентября премьер-министр Матеуш Моравецкий объявил о решении продлить запрет на импорт зерна с Украины, игнорируя рекомендации Еврокомиссии. Он подчеркнул, что это решение принимается в интересах польских фермеров.