Польша заявила о прекращении вооруженных поставок ВСУ

Во время интервью на телеканале Polsat, Премьер-министр Польши, Матеуш Моравецкий, объявил о прекращении поставок вооружения для украинской армии из Варшавы. Он подчеркнул, что Польша в настоящее время обновляет свои вооруженные силы с использованием современного вооружения и выразил важность обеспечения их средствами обороны, даже в условиях, когда нет намерения участвовать в конфликтах. Премьер-министр отметил увеличение объема заказов на новое вооружение.

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Ранее, в ходе брифинга после заседания Генассамблеи ООН, президент Польши сравнил ситуацию с Украиной с аналогией утопающего человека, который может представлять опасность для своего спасителя. Он обсудил данную проблему в контексте импорта украинского зерна в Европу.