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Глава Евросовета призвал Алиева обеспечить должное обращение с армянами Карабаха
Глава Евросовета призвал Алиева обеспечить достойное обращение с армянами

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Глава Евросовета, Шарль Мишель, выразил свою озабоченность ситуацией в Нагорном Карабахе в сообщении на своем аккаунте в социальной сети X (представляющей бывший Твиттер). Он отметил, что в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана, Ильхамом Алиевым, он призвал обеспечить армянам Нагорного Карабаха должное отношение и безопасность.

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Мишель подчеркнул важность полного прекращения огня и обеспечения безопасности карабахских армян. Он выразил уверенность, что их права и безопасность должны быть гарантированы.

Ранее Минобороны Азербайджана объявило о достижении соглашения о приостановке военных операций в Нагорном Карабахе при участии российских миротворцев. Также было объявлено о капитуляции непризнанной Нагорно-Карабахской республики перед Азербайджаном. Стороны также договорились о проведении встречи по вопросам реинтеграции 21 сентября в азербайджанском городе Евлах.

В мае текущего года премьер-министр Армении, Никол Пашинян, выразил готовность своей республики признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, при условии обеспечения безопасности армянского населения.

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Президент России, Владимир Путин, отметил, что Армения фактически признала суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом и напомнил, что статус Карабаха был закреплен для Армении в Пражском заявлении.

#новости
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