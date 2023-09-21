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Глава Евросовета, Шарль Мишель, выразил свою озабоченность ситуацией в Нагорном Карабахе в сообщении на своем аккаунте в социальной сети X (представляющей бывший Твиттер). Он отметил, что в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана, Ильхамом Алиевым, он призвал обеспечить армянам Нагорного Карабаха должное отношение и безопасность.
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Мишель подчеркнул важность полного прекращения огня и обеспечения безопасности карабахских армян. Он выразил уверенность, что их права и безопасность должны быть гарантированы.
Ранее Минобороны Азербайджана объявило о достижении соглашения о приостановке военных операций в Нагорном Карабахе при участии российских миротворцев. Также было объявлено о капитуляции непризнанной Нагорно-Карабахской республики перед Азербайджаном. Стороны также договорились о проведении встречи по вопросам реинтеграции 21 сентября в азербайджанском городе Евлах.
В мае текущего года премьер-министр Армении, Никол Пашинян, выразил готовность своей республики признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, при условии обеспечения безопасности армянского населения.
Президент России, Владимир Путин, отметил, что Армения фактически признала суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом и напомнил, что статус Карабаха был закреплен для Армении в Пражском заявлении.