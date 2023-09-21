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NataVd
Захарова о словах Дуды про утопающую Украину: Польша сама помогала утопить Киев
Захарова прокомментировала слова Дуды об утопающей Украине

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Официальный представитель Министерства Иностранных Дел России, Мария Захарова, в Telegram-канале высказала свое мнение относительно заявления президента Польши Анджея Дуды, в котором тот сравнил Украину с утопающим, тянущим своего спасателя за собой. Захарова не только поддержала заявление Дуды, но и привнесла важное уточнение.

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В своем комментарии, Захарова отметила, что помимо НАТО, Польша также участвовала в смене режимов в Украине, что усилило сложность ситуации. Она подчеркнула, что Польша играла свою роль в происходящих событиях.

Президент Анджея Дуда выразил свою точку зрения на брифинге после заседания Генеральной Ассамблеи ООН, предупредив, что Украина, будучи "утопающим", может потянуть своего спасателя, а именно Польшу, к дну. Он подчеркнул, что Польша должна всегда действовать в собственных интересах, даже несмотря на сложное положение Украины.

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Этот спор вызвал широкий резонанс и продолжает обсуждаться как внутри стран, так и на мировой арене, подчеркивая сложность геополитических отношений в регионе.

#новости
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