В МИД назвали учения НАТО в 2024 году подготовкой к войне с Россией

НАТО объявило о проведении крупных военных учений, которые стали самыми масштабными с конца Холодной войны. Заявление об этом сделал заместитель главы Министерства Иностранных Дел России, Александр Грушко, исходя из которого можно сделать вывод, что эти мероприятия интерпретируются как акт провокации, демонстрации силы и даже подготовки к возможному конфликту с Россией.

реклама

Грушко подчеркнул, что учения НАТО представляют собой попытку оказать давление на Россию военно-политическим способом, и сценарий учений сформулирован таким образом, что это может быть воспринято как часть широкомасштабных военных мероприятий в отношении России.

Это высказывание дипломата подчеркивает важность укрепления западных и северо-западных рубежей России в ответ на заявленные намерения Североатлантического альянса.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 Ti MSI Gaming недорого - надо брать

Стоит отметить, что НАТО планирует провести эти учения, названные "Стойкий Защитник," весной 2024 года, охватывая территории Германии, Польши и стран Балтии. Они предполагают более 500 воздушных боевых вылетов, задействование свыше 50 кораблей и участие около 41 тысячи военных. Эта ситуация вызывает вопросы о нарастающем напряжении между Россией и НАТО и потенциальных последствиях для региона.