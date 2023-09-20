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Президент Федеративной Республики Германия, Франк-Вальтер Штайнмайер, заявил о достижении предельной емкости страны по приему мигрантов, включая беженцев из Украины. В интервью итальянской газете Corriere della Sera, он отметил, что Германия, аналогично Италии, находится на грани своих возможностей в этом вопросе.
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Штайнмайер подчеркнул, что ФРГ уже приняла значительное количество мигрантов, включая более миллиона беженцев из Украины и третью часть всего потока мигрантов в Евросоюзе из стран Ближнего Востока. Он назвал текущую ситуацию "чрезвычайной".
Президент также выразил необходимость ужесточения контроля на внешних границах Евросоюза, внедрения более справедливой системы распределения мигрантов в Европе и усиления борьбы с незаконными перевозчиками людей.
Ранее сообщалось, что среди задержанных контрабандистов, отправлявших мигрантов в Германию, замечено рекордное число украинцев, согласно данным немецкой полиции.