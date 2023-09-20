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Rzeczpospolita: Дуда отменил встречу с Зеленским в ООН из-за расписания
В Польше объяснили отмену встречи Дуды с Зеленским и не исключили возможность такой встречи в будущем

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Президент Польши Анджей Дуда был вынужден отменить свою запланированную встречу с украинским коллегой, Владимиром Зеленским, в ходе сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Это решение было вызвано неожиданными изменениями в расписании мероприятий, в результате чего встреча между лидерами двух стран была исключена из повестки дня.

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Следует отметить, что такой шаг со стороны Анджея Дуды произошел в усложненной обстановке в отношениях между Польшей и Украиной. Это связано с недавним решением Польши запретить импорт украинской сельхозпродукции. Информация об отмене встречи стала известна 20 сентября, однако официальные источники из Варшавы не исключили возможность встречи Дуды и Зеленского в будущем.

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Такие события бросают тень на дипломатические отношения между двумя странами и вызывают вопросы о возможных последствиях для их взаимодействия в будущем.

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