Украина отказалась принимать танки Leopard 1 от Германии из-за плохого состояния

Украина отклонила предложение Германии о передаче десяти танков Leopard 1 из-за их плохого состояния, как сообщает Der Spiegel, ссылаясь на источники.

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Согласно данным издания, украинские власти уведомили немецкую сторону о необходимости проведения капитального ремонта данных танков, объяснив, что на данный момент отсутствуют не только высококвалифицированные технические специалисты, но и необходимое количество запасных частей для обслуживания Leopard 1 на украинской территории.

По информации издания, Министерство обороны ФРГ направило своих экспертов в польский город Жешув для осмотра и обслуживания танков, подтвердив факт необходимости серьезных ремонтных работ.

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Отказ со стороны Украины произошел вскоре после объявления главой Минобороны Германии, Борисом Писториусом, о намерении предоставить Украине дополнительную военную и гуманитарную помощь на сумму 400 миллионов евро. В рамках этого пакета Германия собиралась передать Украине дополнительное вооружение, средства индивидуальной защиты и системы разминирования.