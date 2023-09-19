Делегация Минобороны России во главе с Шойгу прибыла в Иран

Делегация, возглавляемая министром обороны России, Сергеем Шойгу, прибыла в Иран в рамках важных дипломатических контактов между двумя странами. Встреча министра с иранским коллегой, Мохаммедом Резой Аштиани, заявлена как ключевое событие, и об этом было объявлено агентством ТАСС.

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По данным иранского агентства Tasnim, помимо встречи с министром обороны, Сергей Шойгу планирует провести переговоры с представителями командования Вооруженных сил Исламской Республики. Главной темой обсуждения станут не только двусторонние отношения в сфере обороны, но и актуальная ситуация в регионе.

Этот визит Сергея Шойгу в Иране происходит после его недавней встречи с лидером Северной Кореи, Ким Чен Ыном, на которой был продемонстрирован гиперзвуковой комплекс "Кинжал". Военный руководитель России, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, представил Ким Чен Ыну технические характеристики этой инновационной системы.

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Этот визит подчеркивает важность дипломатических усилий России в развитии сотрудничества с ключевыми региональными партнерами и интерес обеих стран к углублению взаимовыгодных отношений в сфере безопасности и обороны.