Словакия выразила готовность защищать эмбарго на украинское зерно в ВТО

Словакия подтвердила свою решимость защищать эмбарго на импорт украинского зерна в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), заявил министр сельского хозяйства страны, Йозеф Биреш, ссылаясь на информацию от teraz.sk.

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"Мы не будем менять свою позицию, пока не получим гарантии. Мы готовы представить ВТО наши аргументы и опасения", - подчеркнул он.

Биреш также отметил, что одностороннее введение запрета на импорт украинского зерна будет действовать до тех пор, пока не будет проведена оценка гарантий со стороны Киева и пока Словакия не удостоверится в том, что процесс импорта находится под строгим контролем. Министр указал на то, что процесс оценки этого механизма может занять до двух месяцев.

Ранее венгерское Министерство сельского хозяйства объявило о своем отказе от переговоров с Украиной в ВТО после подачи Украиной иска. Это решение обосновано тем, что интересы стран-членов ВТО представляет Еврокомиссия.

18 сентября Украина подала иски в ВТО против Венгрии, Польши и Словакии, заявив, что ограничения на импорт зерна, введенные этими странами, нарушают правила организации.

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С учетом активных событий в этой торговой спорной ситуации, Словакия и другие страны продолжат соблюдать свои позиции в ВТО, выражая свои интересы и требования на мировой арене торговли.