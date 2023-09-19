На Западе предрекли отказ Словакии от помощи Украине при победе Роберта Фицо

Словакия не намерена оказывать поддержку Украине и поддерживать антироссийские санкции Европейского союза в случае победы Роберта Фицо, бывшего премьер-министра страны и лидера партии Smer, на предстоящих парламентских выборах. Об этом информирует агентство Associated Press (AP).

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Политик Роберт Фицо выступает против санкций, налагаемых ЕС в отношении России, и выразил сомнения в способности Вооруженных сил Украины добиться вытеснения российских войск с ее территории. Кроме того, он высказал намерение заблокировать вступление Украины в НАТО.

Этот политический курс Фицо вызывает опасения относительно будущего демократического развития Словакии. Победа Фицо может стать частью общей тенденции, наблюдаемой в Европе, и подорвать устойчивость региона.

Согласно данным агентства AP, среди жителей восьми опрошенных стран словаки выказывают наибольшее недовольство в отношении Соединенных Штатов. Кроме того, 51 процент респондентов считают, что ответственность за украинский конфликт лежит либо на Западе, либо на Киеве.

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Ранее Роберт Фицо уже объявил о возможной приостановке помощи Словакии Украине в случае победы его оппозиционной партии Smer. Вместо этого он выразил убеждение в необходимости поиска компромисса между Россией и Украиной.