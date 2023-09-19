В ЕС удивились подаче Киевом жалобы в ВТО из-за ситуации с украинским зерном

Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский выразил удивление по поводу действий Украины, подавшей жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Польши, Венгрии и Словакии из-за запрета на ввоз украинского зерна. Войцеховский считает, что украинская сторона могла бы попробовать решить эту ситуацию дружественными переговорами, вместо того, чтобы обращаться в суд.

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Он также подчеркнул, что указанные страны ранее активно сотрудничали с Украиной в сфере вывоза сельскохозяйственной продукции, и сначала стоило попытаться разрешить возникшие разногласия через диалог.

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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова также высказала свое мнение относительно этой ситуации, назвав ее "бесконечной возней". Вопрос о запрете на ввоз украинского зерна остается актуальным и продолжает привлекать внимание мировых экономических структур.